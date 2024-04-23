В Екатеринбурге части дома Топоркова XIX века вывезли на свалку

Компания «Экосистема-СМБ», владеющая домом псаломщика Топоркова XIX века на улице Чернышевского,6, вывезла на свалку части здания, разрушенные в январе, сообщили волонтеры «Том Сойер Феста». Работы по разбору территории собираются продолжать, несмотря на запрет.

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По данным волонтеров, 20 апреля разнорабочие загрузили в «Газель» остатки обрушенных входных групп и других элементов со двора дома, которые отправились на свалку, а прораб пояснил, что в дальнейшем на территории здания планируется выкопать каменные дворовые плиты. На место приехала полиция и сопроводила его в отдел для разъяснений. При этом второй водитель отказался участвовать в вывозе элементов здания, добавив, что любит исторические здания и сожалеет, что их в городе осталось мало.

«Работы по вывозу элементов здания приостановлены. Плохо то, что часть элементов здания утрачены, которые можно было использовать в реставрации. Что нужно этому дома сейчас — это консервация и аккуратное складирование сломанных элементов под тент от осадков»,— сказано в сообщении.

Волонтеры призвали горожан направлять заявления управлению госохраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой проконтролировать вывоз элементов на свалку, а также самостоятельно наблюдать за состоянием здания.

Напомним, дом Топоркова был отреставрирован волонтерами «Том Сойер Феста» в 2019 году и не входил в список ОКН, однако он находится на границе двух охранных зон. В ночь на 24 января новый владелец дома «Экосистема-СМБ» начал снос, который был остановлен 25 января, когда свердловская прокуратура и СКР по региону начали проверки. В конце января дом внесли в список зданий, обладающих признаками ОКН, а также установили круглосуточное наблюдение.

В феврале дом территорию дома объявили объектом археологического наследия. По документу на ней запрещено вести капитальное строительство, менять форму уже существующих зданий и проводить различные работы, если они не направлены на сохранение объекта.

Ирина Пичурина

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