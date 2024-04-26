Ценам прописали замедление

Начиная с февраля текущего года эксперты фармрынка фиксируют стагнацию цен на лекарства в аптеках. Эту тенденцию подтверждают и представители аптечных сетей, и аналитики. С марта рост цен остановился и пока не трогается с места. При этом покупатели стали все чаще отдавать предпочтение более дорогим препаратам. С чем это связано и чего ждать в будущем, узнал “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

По данным аналитического отчета аптечной сети АСНА, с февраля в России начал замедляться рост цен на лекарства, а в марте он остановился. В маркетинговом агентстве DSM эту тенденцию подтверждают: «Мы наблюдаем, что рост цен действительно прекратился в марте. В течение первых двух месяцев года инфляция на лекарства была положительная. Дефляция началась в конце марта, при этом отметим, что до марта сильнее всего росли в цене самые дешевые препараты —стоимостью до 50 руб. (4,7%)».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов видит в новой тенденции признаки стабилизации на рынке лекарств и долгосрочные перспективы стагнации цен. «По сравнению с ситуацией двухлетней давности сегодня все пришло в норму. Сложились понятные условия работы для компаний, выстроены альтернативные пути логистики, налажены пути общения, перестроены отношения. Это говорит о том, что начинается стабилизация. Не знаю, продлится ли это долго, но цены на лекарства значимо колебаться не должны. Ни на российские, ни на импортные»,— говорит он.

Эксперт отмечает, что идет процесс вытеснения иностранных препаратов, но все же общая доля импортной продукции в 2023 году в сравнении с 2022 годом выросла и в 2024 году продолжает расти. «В 2022 году многие фармкомпании не знали, как себя вести, и иностранцы остановили продвижение препаратов на рынке,— продолжает партнер практики "Фармацевтика и здравоохранение" компании Novus Capital Николай Демидов.— Этой ситуацией воспользовались наши производители, и в 2022 году им удалось нарастить свое присутствие на рынке. В прошлом году иностранцы вернулись к продвижению, но уже кое-что упустили, и возможности конкуренции реализуются сейчас. Есть примеры, когда зарубежные компании прекращают поставки, в том числе по причине высокой конкуренции. В качестве классического примера импортозамещения можно привести "Виагру": оригинальный бренд был вытеснен дженериками. Есть и другие примеры вытеснения менее известных брендов. Российские компании укрепили позиции по спреям для носа, каплям для глаз, ушным каплям. Некоторыми позициями до 2022 года никто из россиян не занимался, а оказалось, их интересно и рентабельно производить».

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк считает, что причина стагнации цен в большей степени связана с особенностями нынешнего сезона ОРВИ: «Пиковый сезон стал подходить к концу, поэтому цены понизились. Всегда есть периоды в течение года, когда цены растут и опускаются, реагируя на спрос. Идет дефляция, и это сезонное явление — ближе к маю это будет наиболее отчетливо заметно. В мае обычно отмечается самый низкий сезон потребления ЛС. Рост начнется после июля, и тогда все вернется на круги своя».

Однако представители аптечной отрасли считают, что причина стагнации цен связана с тем, что приходится учитывать покупательские возможности, которые в последнее время изменились. «В 2024 году, по прогнозам мировых экспертов, медицинская система должна была столкнуться с опасностью вирусной тридемии, то есть с одновременной циркуляцией трех активно распространяющихся вирусов. Но всплеска потребительского спроса не случилось. Рынок вернулся к прогнозируемым сезонным показателям. Реальность такова, что все товары, включая аптечный ассортимент, дорожают. Рост цен на лекарства особенно болезненно отражается на обществе, потому что медикаменты — товары вынужденного спроса. И государство жестко контролирует цены на препараты из перечня ЖНВЛП. Цены на жизненно важные лекарства можно поднимать раз в год и не выше официального уровня инфляции, а она в прошлом году замедлилась. Минэкономики оценило годовую инфляцию в стране на 1 апреля на уровне 7,62%. Напомню, что в перечень ЖНВЛП входит более 800 МНН — это порядка 5 тыс. торговых наименований, которые могут выпускаться в разных лекарственных формах. В связи с часто возникающей дефектурой из-за введенных санкций и, соответственно, удлинением плеча доставки на импортные препараты, а также со снижением покупательской способности населения люди вынуждены переходить с оригинальных импортных препаратов на отечественные дженерики, отдавая предпочтение более доступным средствам. Аптечная розница, понимая свою социальную функцию, вынуждена снижать торговую наценку, чтобы обеспечить лекарственную потребность населения»,— рассказывает коммерческий директор Ассоциация новых независимых аптек Виктория Лесникова.

Что касается препаратов стоимостью до 50 руб., то, как говорит Сергей Шуляк, они и без того очень дешевые и ими чаще всего торгуют себе в убыток. Поэтому рост цен на них всегда наиболее заметен. Николай Демидов согласен, что темпы роста цен на самый дешевый сегмент всегда были самыми выраженными: «По большей части это самый устаревший ассортимент, часто убыточный с точки зрения производства. Цена на него в основном формируется стоимостью сырья, и любые колебания цен на сырье сразу вызывают изменение ситуации с ценой на препарат. Плюс этому способствует система госрегулирования цен: с одной стороны, регулируется общий уровень цен, с другой — создаются риски для вымывания дешевого ассортимента, и компании вынуждены повышать цены на другие позиции своего портфеля. Но даже если рост цен на лекарства из категории до 50 руб. составляет 10%, в абсолютном выражении это немного: всего лишь 5 руб.».

Препараты из одной товарной категории переходят в другую, добавляет Виктория Лесникова: «Если раньше препараты в категории "до 50 руб." были достаточно популярны у населения, то сейчас этой группы практически нет. Какие-то торговые наименования перестали выпускать из-за нерентабельности, в связи с тем что себестоимость стала выше официально зарегистрированной цены. По закону экономики бизнес не может работать себе в убыток — производители либо снимают препарат с производства, либо меняют форму, дозировку, упаковку и перерегистрируют на него цену. Так препарат из категории "до 50 руб." попадает в другую — "от 100 до 150 руб.". И аналогичное происходит со всем аптечным ассортиментом».

Рост рынка в рублях при его стабильности в упаковках — еще одна тенденция нынешнего года. По данным АСНА, за первые два месяца рынок вырос в рублях в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 17%, но в упаковках ничего не изменилось (1,2 млрд в месяц). Относительно аналогичного периода 2023 года доля лекарств из ценового диапазона «свыше 1 тыс. руб.» увеличилась на 4,6 п. п. Потребители все чаще делают выбор в пользу более дорогих препаратов: доля дорогостоящего сегмента (свыше 1 тыс. руб.) в первые два месяца увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, составив 32,2%.

Впрочем, и тут эксперты видят в первую очередь желание потребителей сэкономить. Выбор покупателями более дорогих препаратов Сергей Шуляк объясняет тем, что старые и менее эффективные препараты постепенно уходят с рынка: их вытесняют более дорогостоящие средства, которых часто на курс лечения требуется меньше. При этом люди все чаще выбирают препараты с бОльшим количеством таблеток в упаковке: в пересчете на стоимость одной таблетки это выходит дешевле.

По данным аналитиков, доля дорогих ценовых сегментов — «от 500 руб.» и «свыше 1 тыс. руб.» кумулятивно уже составляет 63%. «Это не означает, что пациент выбирает дорогой препарат, потому что он лучше или ему так врач посоветовал: просто препараты по своей себестоимости поменяли "прописку в категории" плюс население, которое принимает курсовые препараты, старается экономить и выбирает бОльшую упаковку, потому что цена при пересчете на единицу таблетки в ней получается ниже»,— говорит Виктория Лесникова.

Самые оптимистичные прогнозы на будущее дает Николай Демидов: он уверен, что можно рассчитывать на долгосрочную перспективу сокращения роста цен на лекарства: «При условии, конечно, что не будет каких-то изменений с регуляторикой или изменений политической ситуации. Думаю, в текущем году можно рассчитывать на стабильность».

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Основатель Solopharm Олег Жеребцов тем временем прогнозирует, что из-за девальвации рубля и сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 10–16% pост стоимости препаратов неминуем: старые лекарств продолжат уходить с рынка, оставляя место новым и более дорогим: «Препараты стоимостью до 50 руб. будут исчезать из оборота по причинам невозможности поднять цены на ЖНВЛП. Такие лекарства просто перестанут производиться в массовом объеме из-за неэффективности».

Олег Жеребцов говорит, что рынок России небольшой и к тому же не имеет возможности экспорта готовых препаратов: «Этому способствуют небольшое количество научных центров и оригинальных молекул, возрастающая конкуренция совершенно разных по эффективности и автоматизации предприятий сектора, разделение производственных компаний на те, что создают бренды, и на те, что увеличивают число МНН-дженериков. А маргинализация ввиду экономии на всем влечет потерю фокуса на качестве. Тезис о терапевтической ценности препарата сегодня звучит все реже».

Виктория Лесникова также считает, что рост цен возобновится: «Российский фармацевтический рынок более чем на 80% зависит от импортных фармацевтических субстанций. Основные их поставщики — Индия и Китай. В России по полному циклу работают единичные фармпредприятия. Кроме того, наши заводы работают почти полностью на импортном оборудовании, вспомогательных веществах и реактивах. Расчеты с партнерами происходят в валюте, колебания курса отражаются на себестоимости. Так что роста цен нам не избежать».

Арина Петрова