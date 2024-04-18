Ни прав, ни обязанностей

Жители Башкирии не сильны в правовой грамотности, констатировали вчера депутаты Курултая в рамках парламентских слушаний по проблемам правового просвещения. Выступающие отметили, что незнание законов не позволяет гражданам республики обращаться за поддержкой, создает опасность для молодежи с точки зрения совершения преступлений и приносит мошенникам многомиллионные доходы в результате их общения по телефону с доверчивыми гражданами. Большая часть участников совещания пришла к выводу, что правовой грамотности необходимо начинать обучать с детского сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Толкачев пообещал усилить работу в области правового просвещения населения

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константин Толкачев пообещал усилить работу в области правового просвещения населения

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Парламентские слушания о проблеме правовой безграмотности прошли вчера в Курултае Башкирии. Открывая мероприятие, спикер парламента Константин Толкачев отметил «немножко однобокое восприятие правовых установок жителями региона», которые не знакомы со структурой Конституции.

«Как-то у меня был разговор с молодежью. Я попросил назвать обязанности, которые закреплены в Конституции. Мне практически никто ничего не сказал»,— отметил он.

Депутат Фарит Гумеров посетовал, что не все участники СВО, которые в Башкирии имеют право на 39 мер поддержки, обращаются за ними, так как не знают о них. Он предложил предусмотреть в законодательстве понятие правового просвещения и создать специальный интернет-ресурс.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова сообщила, что тема прав человека в российской системе образования «представлена неоднородно». По ее мнению, необходимо создать единую целостную систему правового образования в стране «от школ до вузов — я бы даже сказала, от детского сада».

Студентка Института права УУНиТ Амина Ибрагимова поинтересовалась, что госпожа Гумерова думает об исключении из школьной программы обществознания. Сенатор аккуратно ответила, что школьники в любом случае не останутся без знаний, поскольку «права» будут включены в другие предметные области.

После доклада сенатора Константин Толкачев вспомнил, что «в советской правовой доктрине» понятия прав человека не было.

«Потому что это характерно для буржуазно-правовой социологической доктрины, к социализму эта тема не имеет никакого отношения. Права человека подменялись правами личности, которые в свою очередь дифференцировались на права гражданина, права иностранца»,— заметил он.

Заполняя паузу между выступлениями, Константин Толкачев продемонстрировал академические знания, рассказав присутствующим, что в древнем мире законов было не так много, поэтому проблема правового просвещения отсутствовала.

Добравшийся за это время до трибуны председатель Конституционного совета Хайдар Валеев предложил размещать информацию по правовому просвещению в местах присутствия граждан, предусмотреть в библиотеках компьютеры с доступом на порталы правовой информации, издать иллюстрированную Конституцию для детей, а также чаще проводить выездные приемы.

Заместитель главы МВД по Башкирии Евгений Полтавец актуальность проблемы подтвердил цифрами. Он сообщил, что в республике растет количество преступлений в сфере информационных технологий — за три месяца рост составил 23,5%, а в среднем жители республики перечисляют на счета мошенников 8 млн руб.

Евгений Полтавец добавил, что в этом году задержано 14 подростков-закладчиков.

«И самое страшное — участие подростков в террористических проявлениях. У нас уже есть примеры поджогов релейных шкафов РЖД, вышек мобильных операторов связи, участие в которых приняли шесть студентов уфимских колледжей. Вот — продвинутая молодежь. И — далеко ходить не надо — за участие в протестных акциях, которые проходили в январе в поддержку Алчинова (осужден за возбуждение ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства), задержаны шесть студентов вузов»,— добавил он.

Генерал-майор предложил провести «день знаний, неделю знаний, месяц знаний» и поддержал предложение госпожи Гумеровой сформировать «единый воспитательный каркас, в котором задействовать все ступени профилактики, начиная от детского сада».

Заместитель начальника главного управления МЧС по региону Владимир Горин заверил, что в управлении поддерживают любые методы правового информирования.

В финале слушаний Константин Толкачев предоставил слово главе адвокатской палаты Башкирии Булату Юмадилову. Господин Юмадилов сообщил о важности поддержки участников СВО, многим из которых требуется юридическая помощь на дому, поскольку они «ранены и ранены душой», и адвокатская палата этим занимается.

Парламент решил оформить итоги слушаний в виде материалов с выступлениями и рекомендациями. Константин Толкачев пообещал делать все, чтобы уровень правового просвещения «имел ярко выраженный тренд усиления».

Наталья Балыкова