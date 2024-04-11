Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основной конкурс Каннского фестиваля
Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» о писателе Эдуарде Лимонове вошел в основную программу Каннского кинофестиваля. Всего в списке номинантов на «Золотую пальмовую ветвь» 19 кинокартин, указано на сайте фестиваля.
Кирилл Серебренников (в центре) на съемках фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»
Фото: Chapter 2
Главную роль в фильме Кирилла Серебренникова сыграл британский актер Бен Уишоу. Поэтессу Елену Щапову, вторую жену Эдуарда Лимонова, в кинокартине сыграла российская актриса Виктория Мирошниченко, которая получила известность после съемок в фильме Кантемира Балагова «Дылда».
В основной конкурс фестиваля также вошли «Мегаполис» Френсиса Форда Копполы, «Парфенопа» Паоло Соррентино, «Саваны» Дэвида Кроненберга, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса. В список номинантов также вошел фильм Шона Бейкера «Анора», в котором сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.
Кирилл Серебренников — бывший руководитель «Гоголь-центра» в Москве (ныне Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя). В июне 2020 года Мещанский райсуд Москвы приговорил режиссера к трем годам лишения свободы условно по делу о хищениях в «Седьмой студии». Господин Серебренников уплатил 800 тыс. руб. штрафа и возместил 128 млн руб. по гражданскому иску; в марте 2022 года решение об условном осуждении было отменено. В программу Каннского фестиваля попадали четыре его фильма: «Ученик» (2016), «Лето» (2018), «Петровы в гриппе» (2021) и «Жена Чайковского» (2022).