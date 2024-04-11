Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основной конкурс Каннского фестиваля

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» о писателе Эдуарде Лимонове вошел в основную программу Каннского кинофестиваля. Всего в списке номинантов на «Золотую пальмовую ветвь» 19 кинокартин, указано на сайте фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Серебренников (в центре) на съемках фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

Фото: Chapter 2 Кирилл Серебренников (в центре) на съемках фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

Фото: Chapter 2

Главную роль в фильме Кирилла Серебренникова сыграл британский актер Бен Уишоу. Поэтессу Елену Щапову, вторую жену Эдуарда Лимонова, в кинокартине сыграла российская актриса Виктория Мирошниченко, которая получила известность после съемок в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

В основной конкурс фестиваля также вошли «Мегаполис» Френсиса Форда Копполы, «Парфенопа» Паоло Соррентино, «Саваны» Дэвида Кроненберга, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса. В список номинантов также вошел фильм Шона Бейкера «Анора», в котором сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Кирилл Серебренников — бывший руководитель «Гоголь-центра» в Москве (ныне Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя). В июне 2020 года Мещанский райсуд Москвы приговорил режиссера к трем годам лишения свободы условно по делу о хищениях в «Седьмой студии». Господин Серебренников уплатил 800 тыс. руб. штрафа и возместил 128 млн руб. по гражданскому иску; в марте 2022 года решение об условном осуждении было отменено. В программу Каннского фестиваля попадали четыре его фильма: «Ученик» (2016), «Лето» (2018), «Петровы в гриппе» (2021) и «Жена Чайковского» (2022).

Петр Бузлаев