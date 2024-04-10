Сегодняшние зрелые люди стареют быстрее, чем поколение перед ними

Нынешнее среднее поколение стареет быстрее, чем его предшественники. Одно из неприятных последствий — более высокий риск развития рака в целом по популяции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что люди, родившиеся в 1965 году или позже, на 17% чаще живут в ситуации более быстрого старения — если их сравнивать с пожилыми людьми, родившимися между 1950 и 1954 годами.

Все бы ничего, но данные Тян Жуйи, ведущего автора исследования, говорят, что ускоренное старение увеличивает риск возникновения некоторых видов рака среди взрослых моложе 55 лет.

«Множественные типы рака становятся все более распространенными среди молодых людей в Соединенных Штатах и во всем мире,— констатирует Тян Жуйи,— а понимание факторов, способствующих этому увеличению, будет иметь ключевое значение для улучшения профилактики или раннего выявления рака у нынешних и будущих поколений».

Ученые исследовали анализы крови почти 149 тыс. человек — их данные содержатся в огромной базе данных обезличенных историй болезни, британском Biobank. Команда Тян использовала набор из девяти биомаркеров, имеющихся в крови, чтобы вычислить биологический возраст каждого участника эксперимента, который может значительно отличаться от календарного возраста.

Затем исследователи сопоставили полученные данные с фактическим возрастом человека, основанным на дате его рождения; в этот же набор сведений попадали и все случаи возникновения онкологических заболеваний. Оказалось, что те, кто старел быстрее, имели повышенный риск следующих видов рака: 42% — рака легких; 22% — рака желудочно-кишечного тракта; 36% — рака матки.

«Устанавливая взаимосвязь между ускорением старения и риском рака, мы предлагаем свежий взгляд на общие причины развития рака,— сказала Тян.— Меры по замедлению биологического старения могут стать новым способом профилактики рака, а усилия по скринингу, адаптированные к молодым людям с признаками ускоренного старения, могут помочь выявить рак на ранней стадии».

Ольга Грибова, по материалам American Association for Cancer Research