В Нижний Новгород до конца 2023 года поставят 90 электробусов

Правительство Нижегородской области потратит на закупку 120 электробусов для Нижнего Новгорода 4,6 млрд руб., сообщили в администрации региона «Ъ-Приволжье». Первые 90 машин поступят в город до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Один контракт на поставку 62 электробусов стоимостью 2,7 млрд руб. заключен с российско-белорусским «Нижэкотрансом». Второй договор на поставку 58 электробусов на общую сумму 1,9 млрд руб. подписан с Ликинским автобусным заводом (входит в Группу ГАЗ), сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона.

Собеседник «Ъ-Приволжье» в кремле пояснил, что разница в стоимости одного электробуса заключается в том, что машины ЛиАЗа будут оснащаться батареей со стандартной дневной ультрабыстрой зарядкой. У них будет небольшой запас хода и необходимость заряжаться в течение дня. Электробусы «Нижэкотранса» будут оснащаться более мощным двигателем и батарей большей емкости, которая обеспечивает 250-300 км автономного хода, но требует длительной зарядки в течение ночи.

По данным на конец ноября, производителям техники уже перечислен аванс в 2,3 млрд руб. Контракты с производителями электробусов заключались на основании закупки у единственного поставщика. Ради этого региональные власти пролонгировали на 2023 год действие постановления областного правительства №163, позволяющее проводить такие закупки.

Сейчас в Нижнем Новгороде испытывают без пассажиров пять электробусов, поставленных ЛиАЗом. В декабре планируется тестировать машины на маршрутах с пассажирами. Поставки и последующие испытания электробусов «МиНиН» планируется начать в конце 2023 — начале 2024 года. Исполнительный директор «Ниэкотранса» Алексей Гаранин ранее рассказал «Ъ-Приволжье», что на производственной площадке на разной стадии производства находятся 15 электробусов «МиНиН».

О планах закупки электробусов региональные власти сообщили весной 2023 года. Техника покупается в рамках реформы городского электротранспорта, чтобы частично заменить обветшавшие троллейбусы. В нижегородском минтрансе считают, что покупка электробусов обойдется дешевле, чем обновление и восстановление троллейбусной инфраструктуры и парка машин.

Андрей Репин, Александра Викулова