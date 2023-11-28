Рождественский пост: когда начинается и что нельзя

28 ноября начался Рождественский пост. Он считается последним многодневным постом года и продолжится вплоть до Рождества (7 января). Какие ограничения соблюдают в преддверии Рождества Христова — в материале «Ъ».

Когда начали поститься на Рождество

Рождественский пост начали массово соблюдать примерно IV веке. Записи о нем встречаются в сочинениях Амвросия Медиоланского, Филастрия и Аврелия Августина. В те времена христиане воздерживались от излишеств в течение семи дней перед Рождеством.

На Константинопольском соборе 1166 года пост продлили до сорока дней в память о Моисее, который сорок дней и ночей отказывался от воды и хлеба, пока не получил скрижали. С тех пор Рождественский пост называют Четыредесятницей — так же, как и Великий пост. В православной традиции заговенье перед постом приходится на день памяти апостола Филиппа. Из-за этого сам пост в народе называют Филипповым или даже «филипками».

Как правильно питаться

Чаще всего верующие отказываются от алкоголя, птицы и яиц, мясной и молочной пищи. Правила питания из церковных календарей написаны специально для священнослужителей и послушников. Простые прихожане могут получить послабления в зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия осложняющих факторов. Нередко требования смягчают пожилым людям и инвалидам, детям и кормящим мамам, школьникам и студентам, верующим, которые занимаются тяжелым физическим трудом или находятся в пути.

Списки продуктов, которые разрешено или запрещено есть во время поста, зависят от дня недели. Самые строгие ограничения касаются среды и пятницы. Во вторники, четверги, субботы и воскресенья разрешается пища с растительным маслом, по выходным и в праздничные дни — еще вино и рыба. Новый год не считается церковным праздником. Напротив, в преддверии Рождества послаблений меньше. Самым тяжелым днем считается Сочельник (6 января), когда многие верующие голодают до первой звезды.

Что необходимо помимо ограничений в еде

В течение всего поста верующим рекомендуется молиться, исповедаться и причащаться. Без молитвы и покаяния пост считается всего лишь диетой. Все чаще священники рекомендуют воздерживаться от излишней информации: просмотра развлекательного телевидения, чтения средств массовой информации и посещения соцсетей.

Богослов и архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий Великий писал, что «настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла».