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Коммерсантъ FM
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ЦБ назвал ситуацию с «банкротством» СПБ Биржи близкой к преступлению

Глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка (ЦБ) России Михаил Мамута заявил, что история с заявлением о банкротстве СПБ Биржи требует расследования правоохранительных органов и регулятора. Ситуация, по его словам, похожа на попытку манипулирования рынком и близка к преступлению.

Михаил Мамута

Михаил Мамута

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Михаил Мамута

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«То, что мы вчера увидели,— это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло»,— сказал господин Мамута журналистам в кулуарах конференции ЦБ «Фокус на клиента» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Центробанка добавил, что биржа не подавала заявления о банкротстве, но «кто-то это сделал». Жалобы инвесторов в связи с этой ситуацией регулятору не поступали, уточнил Михаил Мамута.

«Выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать»,— предположил руководитель службы ЦБ. Он не исключил версии того, что это была случайность.

О поданном заявлении о банкротстве СПБ Биржи стало известно 27 ноября. На этом фоне акции торговой площадки на Московской бирже обвалились на 30%. Пресс-служба СПБ Биржи сообщила, что компания не подавала заявление о банкротстве, а арбитражный суд Москвы вернул иск о банкротстве.

Подробнее — в тексте «Ъ» «На СПБ Бирже поторговали банкротством».

Петр Бузлаев

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