АвтоВАЗ опроверг повышение цен на свои автомобили

АвтоВАЗ опровергла рост стоимости автомобилей Lada. Ранее СМИ писали, что компания второй раз за месяц увеличила цены на модель Lada Vesta NG на 13 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Никакого повышения цен сегодня у нас не было. Цены не изменялись со 2 ноября»,— сообщили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС).

Росстат 10 ноября сообщил, что с 31 октября по 7 ноября цены на легковые автомобили российской сборки в среднем выросли на 5,5%, с начала года — на 14,4%.

Петр Бузлаев