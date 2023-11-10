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Коммерсантъ FM
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Росстат зафиксировал 5-процентный рост цен на автомобили отечественной сборки

За период с 31 октября по 7 ноября цены на легковые автомобили российской сборки в среднем выросли на 5,5%, это рекордно высокий недельный рост стоимости российских автомобилей в 2023 году. Цены на иномарки за отчетный период снизились на 0,4%, следует из (.xlsx) данных Росстата.

По оценке Росстата, с начала 2023 года до 7 ноября цены на российские автомобили в среднем выросли на 14,4%, рост цен на иномарки составил 4,6%.

1 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что автоконцерны АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбой разрешить ситуацию с удорожанием логистики при доставке автомобилей с заводов в дилерские центры. Обе компании подтвердили изданию наличие такой проблемы, но не прокомментировали обращения в министерства.

Представитель «Соллерс» заявил РБК, что из-за повышения цен Ульяновский автомобильный завод ввел надбавку 50 тыс. руб. на один автомобиль марки для дилера. Портал Autonews.ru также сообщал о повышении цен на большинство автомобилей марки Lada. В среднем цены на них выросли на 64–106 тыс. руб.

Эрдни Кагалтынов

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