Первый вице-премьер Удмуртии: не стоит ожидать снижения цены на куриное яйцо

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что не стоит ожидать снижения цен на куриные яйца, так расходы на производство растут. Об этом она сказала в ходе правительственного часа на сессии госсовета республики, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Девятова. Он рассказал, что проанализировал цены в магазинах Ижевска на куриные яйца, в среднем десяток продается за 97 руб. В сравнении с предыдущими годам этот продукт значительно подорожал, отметил депутат и спросил о причинах роста и не стоит ли пока обойтись без куриных яиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Без яиц обходиться не надо, с ними надежнее»,— ответила первый вице-премьер. По ее словам, на их ценах сказывается рост стоимости ресурсов, используемых при производстве, в частности кормов. Если тенденция сохранится, то и продукция будет дорожать

«Снижения цены на яйца не надо ожидать, это абсолютно точно»,— заключила госпожа Абрамова.

Ранее Удмуртстат сообщал, что за неделю с 14 по 20 ноября десяток куриных яиц подорожал на 4,1%.