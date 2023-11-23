Десяток куриных яиц в Удмуртии подорожал на 4,1% за неделю

В Удмуртии с 14 по 20 ноября изменилась стоимость ряда товаров. В частности, наиболее значительно подорожали свежие огурцы — 8,4% за неделю, а подешевели мясные консервы для детского питания — 4,9%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, вырос ценник на столовую свеклу — 4,6%, свежие помидоры — 3,8%, репчатый лук — 3,3%, пшеничная мука — 2,8%. Десяток куриных яиц подорожал на 4,1%. Вместе с тем стали дешевле бананы на 4,5%, морковь — 4%, колбаса вареная — 3,3%. Подешевели сухие молочные смеси для детского питания на 2,9%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости наиболее значительно подорожала зубная паста на 4,6%, спички — на 3,9%. Полет в самолете в салоне эконом-класса стал дороже на 9%. Вместе с тем снизилась цена на стиральный порошок на 3,9%, сухие корма для животных — на 3,4%.