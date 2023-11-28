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Коммерсантъ FM
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Национализированной кондитерской фабрике «Конти-Рус» назначили руководителя

Павел Строгонов

Павел Строгонов

Фото: правительство Курской области

Павел Строгонов

Фото: правительство Курской области

Новым генеральным директором бывшего украинского кондитерского предприятия АО «Конти-Рус», которое в начале ноября передали в собственность РФ по иску Генеральной прокуратуры, назначен Павел Строгонов.

Новый топ-менеджер встретился с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Как сообщили в облправительстве, господин Строгонов пообещал, что все обязательства перед работниками, партнерами и клиентами предприятия будут исполняться, некоторые сотрудники готовятся к обучению по специализациям.

В правительстве подчеркнули, что Павел Строгонов имеет богатый опыт работы на управленческих должностях, а ранее он исполнял обязанности директора по развитию и генерального директора на одном из предприятий Калининграда. Согласно Kartoteka.ru, Павел Строгонов является гендиректором юрлица местной структуры кондитерской мировой группы компаний Barry Callebaut — ООО «Барри каллебаут Калининград».

Как рассказывал «Ъ», ответчиками по иску о национализации «Конти-Рус» выступали влиятельные украинские бизнесмены и политики: Ринат Ахметов, Борис Колесников (бенефициар группы «Конти» и бывший вице-премьер Украины) и Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также целая группа офшорных компаний. Суд запретил их деятельность на территории РФ и признал ее экстремистской.

АО «Конти-Рус» создано на базе ЗАО «Кондитер-Курск», которое было приобретено украинской группой «Конти» в 2004 году. Сейчас компания владеет двумя кондитерскими фабриками в Курске, логистическим центром высшей европейской классификации ААА и производственными площадками в Липецкой и Ивановской областях. На предприятии работают более 2,6 тыс. человек. Выручка «Конти-Рус» в 2022 году превысила 15 млрд руб. В 2022 году фабрика произвела 80 тыс. тонн кондитерских изделий, по итогам девяти месяцев текущего — 56,7 тыс. тонн. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.

Сергей Толмачев, Воронеж

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