В Краснодаре возбудили дело о мошенничестве при строительстве перехода

По инициативе прокуратуры Краснодара возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан. Неустановленные лица из числа сотрудников компании-подрядчика могли украсть 85% от стоимости контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве напомнили, что контракт на строительство перехода был заключен 1 декабря между администрацией Краснодара и ООО «АльмаСтрой». Подземное сооружение должно было появиться на улице Красных Партизан в районе городской больницы №2. Срок исполнения контракта — 28 апреля 2023 года.

«Вместе с тем неустановленные лица из числа сотрудников ООО "АльмаСтрой", получив авансовую оплату в размере 85% от стоимости контракта, не окончили производство работ в оговоренный контрактом срок, причинив муниципальному образованию г. Краснодар имущественный вред»,— говорится в сообщении надзорного органа.

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Надзорный орган будет держать расследование на контроле.

Вячеслав Рыжков

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