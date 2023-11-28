«Бабель»: жену главы ГУР Буданова отравили тяжелыми металлами
Украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке пишет, что Марианну Буданову, жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, отравили тяжелыми металлами. Местные СМИ утверждают, что отравлены еще несколько человек.
Марина Буданова
Фото: Архив Марианны Будановой
Собеседник издания сказал, что выявленные в организме женщины вещества не используются в быту или военном деле. Их наличие, по словам источника, указывают на возможную «попытку отравления конкретного человека».
В настоящее время Марианна Буданова находится под наблюдением врачей — ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья, добавил источник «Бабель». Издание пишет о проведении расследования вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР. Официального подтверждения сообщения от властей не было.
Местные СМИ со ссылкой на разведку пишут, что помимо Марианны Будановой отравление подтвердили у еще нескольких человек. «Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников»,— сообщили в спецслужбе.
Источник издания сообщил о попытках и покушения на самого Кирилла Буданова до и после начала боевых действий на территории Украины. Кирилл Буданов, как пишет «Бабель», в одном интервью говорил, что его жена проживает вместе с ним в рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. В июне 2021 года Марианну Буданову назначили советником мэра Киева Виталия Кличко.
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