«Бабель»: жену главы ГУР Буданова отравили тяжелыми металлами

Украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке пишет, что Марианну Буданову, жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, отравили тяжелыми металлами. Местные СМИ утверждают, что отравлены еще несколько человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Буданова

Фото: Архив Марианны Будановой Марина Буданова

Фото: Архив Марианны Будановой

Собеседник издания сказал, что выявленные в организме женщины вещества не используются в быту или военном деле. Их наличие, по словам источника, указывают на возможную «попытку отравления конкретного человека».

В настоящее время Марианна Буданова находится под наблюдением врачей — ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья, добавил источник «Бабель». Издание пишет о проведении расследования вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР. Официального подтверждения сообщения от властей не было.

Местные СМИ со ссылкой на разведку пишут, что помимо Марианны Будановой отравление подтвердили у еще нескольких человек. «Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников»,— сообщили в спецслужбе.

Источник издания сообщил о попытках и покушения на самого Кирилла Буданова до и после начала боевых действий на территории Украины. Кирилл Буданов, как пишет «Бабель», в одном интервью говорил, что его жена проживает вместе с ним в рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. В июне 2021 года Марианну Буданову назначили советником мэра Киева Виталия Кличко.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев