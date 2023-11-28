Еще одна воронежская УК «ПИК-комфорта» пока отбилась от банкротства

Арбитражный суд Воронежской области отказался вводить наблюдение в ООО «УК "Стандарт сити"» (входит в группу управляющих компаний ГК «ПИК-комфорт»). Это следует из судебной документации.

Банкротства УК потребовало местное ООО «Подъем-юг» Виталия Ногина. Компания заявила 1,4 млн руб. долга. Ранее кредитор взыскал в суда с УК 2,9 млн, которые не были выплачены в добровольном порядке. Происхождение задолженности не раскрывается, «Подъем-юг» занимается строительно-монтажными работами.

В процессе банкротного дела УК полностью погасила долг. «В то же время в производстве имеется еще ряд заявлений кредиторов к должнику, принятые как заявления о вступлении в дело о банкротстве», — отметили в суде. С учетом наличия этих заявлений, иск «Подъем-юга» остался без рассмотрения.

Эти летом обанкротить «Стандарт сити» также пыталось воронежское ООО «Подъем» Надежды Боевой. Занимающая строительно-монтажными работами компания предъявила 3,5 млн руб. долга. Большую его часть за УК погасило некое ООО «Консул».

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК "Стандарт сити"» зарегистрировано в Воронеже в феврале 2014 года для управления эксплуатацией жилфонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 21 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 58,8 млн руб., чистый убыток — 7,6 млн. Годом ранее при 57,1 млн выручки убыток равнялся 3,9 млн. Директор — Дмитрий Фурсов. Компания полностью принадлежит столичному АО «Энергоинвест». Его актуальные собственники не раскрываются. По собственным данным, обслуживает 11 домов в разных районах Воронежа.

Ранее от банкротства отбились еще две компании «ПИК-комфорта» — «РЭК Центральный» и УК Советского района.

В марте 2023 года губернатор Александр Гусев согласовал продажу всех воронежских управляющих компаний ГК. Интересанты официально не раскрывались, по данным «Ъ-Черноземье», одним из них являются структуры, близкие к «Альфа-групп».

Во время подготовки к отопительному сезону три УК «ПИК-комфорта» — «Витязь», УК Коминтерновского района и «РЭК Содружество» — решили отказаться от обслуживания около 200 домов. После переговоров с властями они передумали это делать.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Жилфонд Воронежа попал в "ПИКе"».

Александр Прытков

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