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Спорт

Россиянин Ибрагимов взял золото на чемпионате мира по борьбе в Астане

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе. Соревнование проходит в Астане, Казахстан.
В финальном поединке в весовой категории до 70 кг Ибрагимов победил Эрназара Акматалиева из Киргизии со счетом 5:2. Для сборной России это второе золото на турнире. Ранее в женской борьбе победила Алина Касабиева (до 65 кг).
ЧМ по борьбе в Астане завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.