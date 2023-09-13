Воронежская управляющая компания «ПИК-комфорта» отбилась от банкротства

Арбитражный суд Воронежской области отказал Федеральной налоговой службе в лице межрайонной инспекции №15 по региону в введении наблюдении в отношении управляющей компании ООО «РЭК центральный» (входит в ГК «ПИК-комфорт»). Суд также прекратил дело о банкротстве УК, следует из документации.

По данным материалов дела, задолженность компании перед ФНС составила 3,5 млн руб. Из них на основной долг пришлось 3,3 млн, на пени — 109,7 тыс., на госпошлину — 72,2 тыс.

За УК расплатилось московское АО «Энергоинвест». По данным Kartoteka.ru, эта компания является владельцем «РЭКа центрального». Актуальные учредители «Энергоинвеста» не раскрываются.

В мае суд прекратил банкротство АО «УК Советского района», которое также принадлежит «ПИК-комфорту». Сумма долга перед ФНС не раскрывалась.

В начале года губернатор Александр Гусев сообщил, что «ПИК-комфорт» планирует продать воронежские УК. По данным «Ъ-Черноземье», новым владельцем компаний могут стать структуры, близкие к «Альфа-групп».

Александр Прытков

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