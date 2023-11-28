В десяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС из-за последствий шторма

Режим чрезвычайной ситуации ввели в десяти муниципалитетах Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также рассказал, что доложил президенту Владимиру Путину о последствиях шторма для региона, а тот поручил правительству выделить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры

«Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что в Алуште, Судаке и Первомайском районе действует режим функционирования «Угроза ЧС».

«Вчера доложил о ситуации нашему президенту, который дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры»,— отчитался Сергей Аксенов.

По его словам, в регионе продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. На утро сегодняшнего дня в Крыму остаются без электроэнергии 93 тыс. человек, восстановлена работа 52 котельных из 125 обесточенных. В 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждено частично или полностью.

На выходных через юг России прошел разрушительный циклон, который прозвали штормом века. В Крыму от непогоды серьезно пострадала курортная, жилищная и энергетическая инфраструктура. Более полумиллиона крымчан оказалось без света. Один человек погиб в море, еще несколько попало в больницу с травмами из-за разбушевавшейся стихии. Сегодня глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что на полуострове без электричества остается около 100 тыс. человек.

Подробнее читайте в материале «Черное море вышло из берегов».

Александр Дремлюгин, Симферополь