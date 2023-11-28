Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича

Лефортовский суд Москвы продлил арест корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Он был задержан в марте по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По решению суда американский журналист останется под стражей до 30 января 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии ФСБ, господин Гершкович по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В июле The New York Times сообщала, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая журналиста WSJ. МИД РФ призывал США в вопросах возможных обменов «сосредоточиться на непубличном диалоге».

Подробности дела — в материале «Ъ» «Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть».

Лаура Кеффер