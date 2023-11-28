Минэкономики: ВРП Удмуртии в ближайшие годы будет расти на 3% в год

По итогам 2023 года рост валового регионального продукта в Удмуртии составит 3%, в ближайшие три года ожидается чуть выше 3% ежегодно. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития республики, который представил 28 ноября на сессии госсовета министр экономики Сергей Юрин. Он отметил, что основным фактором роста будет промышленный сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы "Центр" Фото: Архив медиагруппы "Центр"

В этом году объем промышленного производства вырастет на 5%, в среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост около 2% в год. Министр добавил, что в прогнозе учтены риски сокращения показателей добычи нефти из-за ограничений на поставки российских энергоресурсов за рубеж.

Основным драйвером роста станут обрабатывающие производства, так как спрос на их продукции вырос. В отрасли АПК ожидается замедление динамики роста после рекордного урожая в прошлом году. В строительной сфере ситуация будет на уровне прошлого года. По итогам 2023 года будет введено порядка 1,26 млн кв. м жилья, в ближайшие три года будут вводит по 1 млн кв. м ежегодно.

Инвестиции будут прирастать на 2-3% в год. На это будут влиять как федеральные программы поддержки, так и инвестиционные программы самих предприятий, перспектива создания особой экономической зоны, а также работа ТОР «Глазов» и «Сарапул».

«В целом представленный прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики и оценку влияния внешних факторов. Несмотря на достаточно оптимистичный базовый сценарий развития экономики, остаются риски, связанные с геополитической нестабильностью, ослабление рубля, а также отложенным эффектом уже введенных ограничений»,— подытожил Сергей Юрин.

Прогноз социально-экономического развития используется при формировании бюджета республики.

Подробнее о прогнозе социально-экономического развития Удмуртии читайте в материале «Умеренно положительно».