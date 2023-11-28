Минэкономики: ВРП Удмуртии в ближайшие годы будет расти на 3% в год
По итогам 2023 года рост валового регионального продукта в Удмуртии составит 3%, в ближайшие три года ожидается чуть выше 3% ежегодно. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития республики, который представил 28 ноября на сессии госсовета министр экономики Сергей Юрин. Он отметил, что основным фактором роста будет промышленный сектор.
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В этом году объем промышленного производства вырастет на 5%, в среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост около 2% в год. Министр добавил, что в прогнозе учтены риски сокращения показателей добычи нефти из-за ограничений на поставки российских энергоресурсов за рубеж.
Основным драйвером роста станут обрабатывающие производства, так как спрос на их продукции вырос. В отрасли АПК ожидается замедление динамики роста после рекордного урожая в прошлом году. В строительной сфере ситуация будет на уровне прошлого года. По итогам 2023 года будет введено порядка 1,26 млн кв. м жилья, в ближайшие три года будут вводит по 1 млн кв. м ежегодно.
Инвестиции будут прирастать на 2-3% в год. На это будут влиять как федеральные программы поддержки, так и инвестиционные программы самих предприятий, перспектива создания особой экономической зоны, а также работа ТОР «Глазов» и «Сарапул».
«В целом представленный прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики и оценку влияния внешних факторов. Несмотря на достаточно оптимистичный базовый сценарий развития экономики, остаются риски, связанные с геополитической нестабильностью, ослабление рубля, а также отложенным эффектом уже введенных ограничений»,— подытожил Сергей Юрин.
Прогноз социально-экономического развития используется при формировании бюджета республики.
Подробнее о прогнозе социально-экономического развития Удмуртии читайте в материале «Умеренно положительно».