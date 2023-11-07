Умеренно положительно

Экономика Удмуртии в среднесрочной перспективе будет расти на 3% в год, следует из базового варианта оценки валового регионального продукта, указанного в проекте прогноза социально-экономического развития республики на 2024-2025 годы. Документ рассмотрели на очередном заседании правительства. В кабмине считают, что наибольший вклад будут вносить несырьевые отрасли, объемы промышленного производства будут показывать умеренный рост в пределах 2% в год, оборот розницы будет увеличиваться на 1%, при этом инфляцию удастся удержать на уровне 4-4,8%. Эксперты называют прогноз правительства достаточно реалистичным, однако рост ВРП выше российских показателей считают амбициозной оценкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект прогноза социально-экономического развития Удмуртии на ближайшие три года рассмотрели на очередном заседании правительства региона. Документ представлял министр экономики Сергей Юрин, позднее проект был опубликован на официальном сайте органов власти Удмуртии. Традиционно цифры прогноза указываются в двух вариантах: базовом, который описывает наиболее вероятный сценарий развития ситуации с учетом относительно оптимистических изменений внешних условий, и консервативном, который готовят на случай ухудшения внешнеэкономической обстановки и сдержанного восстановления потребительского спроса.

Валовый региональный продукт в Удмуртии по базовому варианту прогноза социально-экономического развития республики в 2024-2026 годах будет расти на 3% ежегодно и увеличится с 890 млрд руб. по оценке за 2023 год до 1,1 млрд руб. в 2026 году. Консервативный вариант прогноза предполагает сокращение ВРП в пределах 0,5% ежегодно.

В пояснительной записке к документу указывается, что рост в 2023 году на 3% обеспечивается объемами производства в промышленности, оптовой и розничной торговлей, а также сферой ИТ. В 2024-2026 году наибольший вклад в рост ВРП будут вносить базовые несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, торговля, ИТ, транспортировка и хранение, а также сельское хозяйство. Еще одним фактором экономического роста называется повышение инвестиционной активности. Ежегодно ожидается рост объема инвестиций на 1-4%. Доля инвестиций в ВРП увеличится с 15,7% в 2022 году до 16,1% в 2026 году.

Объем промышленного производства по итогам 2023 года покажет рост на 5% по сравнению с предыдущим годом. По базовому варианту прогноза в 2024-2026 годах ожидается увеличение на 1,7-2% в год. Консервативный вариант допускает снижение в пределах 2% в год.

В 2022 году произошли структурные изменения в производстве - увеличилась доля продукции обрабатывающих отраслей, при этом добыча полезных ископаемых сохраняет наибольший вклад в объем отгруженной продукции и в 2023 году (35,5%). Влияние на промышленность оказывают санкции, а также снижение производства в отдельных экспортоориентированных отраслях. Опережающий рост ожидается в секторе производства компьютеров и электронных устройств, электрооборудования, прочих транспортных средств (не включает автотранспорт) и готовых металлических изделий.

Оборот розничной торговли будет ежегодно увеличиваться на 1% с 326 млрд руб. в 2023 году до 382-390 млрд руб. в 2026 году. В качестве положительных факторов, которые будут влиять на этот показатель, называется расширение возможностей интернет-торговли, гибкость бизнеса в условиях санкций и импортозамещение. Негативно будут сказываться санкции, рост закупочных цен, сдержанный потребительский спрос, кредитная нагрузка и изменение потребительского поведения в сторону сбережения.

Инфляция по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 7,3%. В основном такая динамика объясняется ослаблением курса рубля. За 2024 год цены в среднем вырастут на 4,8%, говорится в прогнозе, в последующие годы инфляция сохранится в пределах 4-4,2%.

Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения РАН Анна Овчинникова отмечает, что базовый прогноз среднегодового темпа прироста ВРП Удмуртии на период с 2023 по 2026 год в 3,1% выше общероссийского уровня.

«Это можно считать достаточно амбициозной задачей в условиях санкционного давления. При этом такая позитивная динамика должна быть обеспечена не только за счет роста промышленности, нефтегазового сектора, а в том числе развитием сельского хозяйства, IT-сферы»,— отмечает эксперт.

Уровень инфляции как в Удмуртии, так и в России будет таргетироваться Центральным банком в районе 4%, говорит госпожа Овчинникова, но на ее уровень будут влиять регулирование курса рубля, внешняя торговля, объемы реального производства и т.д. «В течение трех лет, несмотря на рост реального выпуска, в основном за счет средств производства и инвестиционных товаров, будет происходить снижение потребления населения, что отражается низкой динамикой розничного товарооборота»,— полагает она.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова считает, что прогноз, подготовленный правительством республики, реалистичный, проблем с его реализацией возникнуть не должно. «Показатели роста указываются достаточно осторожные. Вероятно, правительство перестраховывается, и поэтому в прогнозе нет более высокой динамики по индексу промпроизводства. Я думаю, что по многим показателям будет перевыполнено. Предпосылок по снижению нет, обрабатывающая промышленность демонстрирует хороший рост в этом году. Проблемной отраслью будет оставаться строительство, так как ни на федеральном уровне, ни на региональном средств на ее поддержку нет, меньше будет строиться объектов по госзаказу, потребительский спрос на жилье тоже не растет. В целом, правительство региона должно справиться с достижением цифр прогноза»,— считает эксперт.

Михаил Красильников