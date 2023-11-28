«Прежней консолидации больше нет»

В Верховной раде Украины призвали к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. С таким предложением выступила замглавы комитета нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая. В свою очередь, другие депутаты заявили, что уйти в отставку должна она сама. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, политическая жизнь на Украине после долгой паузы пришла в движение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Мой давний киевский приятель, с которым, несмотря на события последних двух лет, мы продолжаем общаться, на днях сделал неожиданное признание. «Политика, политическая борьба постепенно возвращается в нашу жизнь,— сказал он. — После начала войны ее практически не было. Все сплотились вокруг президента. Его боялись критиковать, да и не хотели: он воспринимался как символ сражающейся нации. Сейчас такой консолидации больше нет. Оппозиция осмелела, люди начинают вслух высказывать сомнения и скепсис. Да и в самой президентской команде наметились трещины».

Подтверждением этих слов стало недавнее заявление депутата Рады от правящей партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой. Заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне фактически обвинила главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в непрофессионализме и потребовала его отставки.

Когда в разгар боевых действий видный представитель партии власти бросает вызов главному военачальнику страны, это событие неординарное.

Впрочем, как и попытка самого генерала Залужного представить свое видение ситуации на фронтах (а он считает, что конфликт зашел в тупик) не с трибуны парламента, не в интервью какому-либо из отечественных СМИ, а на страницах зарубежного издания — британской Financial Times.

Похоже, президент Владимир Зеленский болезненно воспринял этот шаг Залужного и жестко ответил ему, причем тоже через британскую газету, только менее респектабельную — The Sun. Глава государства назвал «огромной ошибкой» то, что генерал пытается вмешиваться в политику вместо того, чтобы «заниматься войной».

В этих условиях говорить о единстве украинского общества, которое удавалось сохранять хотя бы внешне первый год после 24 февраля, больше не приходится.

Оживилась политическая оппозиция, которая до поры до времени вела себя тихо и лояльно. В первую очередь это касается сторонников бывшего президента Петра Порошенко, которые на своих страницах в соцсетях больше не боятся критиковать и самого Зеленского, и его окружение. Оказавшиеся в эмиграции журналисты дают большие разоблачительные интервью западным газетам, отнюдь не лестные для президента, и их публикуют.

Наблюдая за этим, трудно отделаться от ощущения, что в стране начинается избирательная кампания, хотя сам Зеленский и заявлял, что в условиях войны не станет проводить президентские выборы, намечавшиеся на весну 2024 года.

Основные претензии в адрес украинского лидера и его команды сегодня звучат так: коррупция, о которой все чаще говорят даже западные союзники, цензура, лишение оппонентов доступа к телевидению, находящемуся под полным контролем властей. Ну а также неумение (или нежелание) наладить отношения с армейским руководством: конфликт Зеленского с Залужным уж точно не укрепляет репутацию Киева в глазах американцев и европейцев.

Впрочем, по главному вопросу, вокруг которого, собственно, и возникли разногласия президента с главкомом, даже противники Зеленского высказываются крайне осторожно.

Влияние экзальтированной патриотической общественности столь велико, ее эмоционально-истерической реакции так боятся, что в открытую о каких-то вещах предпочитают не говорить и не писать.

Например, о том, что контрнаступление провалилось, что фронт застыл, что обещанной быстрой победы не будет, да и не факт, что она будет вообще, и что переговоры с Москвой, официально запрещенные Зеленским, видимо, все равно рано или поздно придется вести, как и идти на определенные уступки и компромиссы, пусть даже неприятные и болезненные.

Пока об этом может говорить, и то полунамеками, только популярный главком ВСУ.

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