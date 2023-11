Помощь Украине не видит границ

Сенат США на следующей неделе должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, Израилю и союзникам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, а также об усилении безопасности на южной границе. По словам лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера, согласование позиций среди законодателей не прекращалось даже на каникулах, связанных с Днем благодарения, а с выходом на работу 27 ноября возобновилось с удвоенной энергией. Тем не менее, судя по заявлениям других политиков, вероятность скорого одобрения запроса президента Джо Байдена на сумму $106 млрд невелика. Некоторые члены Палаты представителей полагают, что Конгресс не управится и до Рождества, оставив решение вопроса о дополнительном финансировании партнеров до лучших времен, которые наступят уже в новом, 2024 году.

Вопрос дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном остается одним из ключевых во внутриамериканской повестке. После выхода Конгресса с каникул, связанных с празднованием Дня благодарения, нахождение согласия между демократами, ратующими за многомиллиардную помощь Украине, и республиканцами, выдвигающими условия для ее выделения, становится главной задачей для законодателей на ближайшие недели. При этом настроения в Конгрессе говорят о том, что для оперативного согласования позиций сенаторам и членам Палаты представителей придется проявить чудеса гибкости, которую мало кто от них ждет.

Наиболее оптимистично настроен лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Перед тем как формально вернуться к работе, влиятельный демократ заверил, что переговоры по согласованию запрошенного Джо Байденом пакета мер по обеспечению национальной безопасности на сумму $106 млрд не прекращались даже во время Дня благодарения.

Политик пообещал, что уже на следующей неделе он представит на суд коллег документ, объединяющий финансирование Израиля ($14,3 млрд) и Украины ($61 млрд), а также включающий ряд других трат.

«Одна из важнейших задач, которую мы должны выполнить,— это рассмотреть и принять законопроект о финансировании, гарантирующий, что мы, а также наши друзья и партнеры на Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе обладаем необходимыми возможностями для противостояния и сдерживания наших противников и конкурентов»,— сообщил в письме к коллегам-демократам господин Шумер.

Он напомнил товарищам по партии, что главное препятствие на пути документа — требование республиканцев усилить контроль за миграцией на южной границе США. При этом пакет Джо Байдена подразумевает выделение $13,6 млрд на приграничную безопасность. Благодаря этим средствам, в частности, удалось бы нанять 1,3 тыс. дополнительных пограничников и 1,6 тыс. сотрудников, занимающихся обработкой запросов на предоставление убежища. Однако усиление мер безопасности на границе было лишь одним из условий республиканцев для одобрения помощи Украине. Помимо этого, консерваторы настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство. Например, требуют предусмотреть повышение требований к соискателям убежища в США.

Проблема в том, что отношение к миграционной политике — одна из отчетливых линий межпартийного разлома. Фактически республиканцы требуют ужесточить то, что демократы, наоборот, обычно стараются смягчить. Тем не менее, считает Чак Шумер, необходимо настойчиво работать с республиканцами, чтобы быстро согласовать двухпартийное решение по запрошенному господином Байденом пакету.

«Сенаторы должны быть готовы оставаться в Вашингтоне, пока мы не закончим работу»,— предупредил господин Шумер и добавил, что от коллег, возможно, потребуется работать «в течение долгих дней и ночей, а возможно, и выходных в декабре».

Учитывая, что ужесточения иммиграционных законов требуют не только крайние консерваторы, но и, например, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл — последовательный сторонник помощи Украине, то задача перед верхней палатой стоит непростая. По словам сенатора-демократа Майкла Беннета, за последние дни лично у него состоялись «хорошие беседы» с республиканцами по данному законопроекту, однако ситуация остается сложной. Политик уверен, что увязывать вопрос безопасности границы с финансированием Украины в корне неверно, однако в Сенате «много тех, кто считает иначе».

Кроме республиканцев, проблемы для Чака Шумера могут создать и прогрессивные однопартийцы. На этот раз, правда, камнем преткновения может стать не Украина и не граница, а Израиль. Так, крайне левые демократы начали продвигать мысль, что помощь Израилю должна быть увязана с требованием к этой стране соблюдать международное гуманитарное право. По мнению сенатора-демократа Криса Мерфи, помощь Украине и Израилю должна использоваться «в соответствии с законами о правах человека». «Победить "Хамас" можно и без такого числа жертв со стороны мирного населения»,— подчеркнул господин Мерфи, дав понять, к какой из двух ожидающих поддержки от США стран его комментарий относится в наибольшей степени.

Ожидается, что голосование по законопроекту, который в итоге представит Чак Шумер, может состояться 4 декабря. Впрочем, даже если документ будет одобрен и поддержан частью сенаторов-республиканцев (что вполне вероятно), ему еще придется пройти через Палату представителей. А в ней республиканцы настроены решительнее своих коллег из верхней палаты. В прошлом месяце спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон разделил запрос Джо Байдена и провел голосование по отдельному законопроекту о финансировании Израиля на $14,3 млрд, который в итоге был провален в Сенате. По мнению сенатора Беннета, нет никакой уверенности в том, что возможный компромисс в Сенате окажется достаточным для Палаты представителей. «Продолжаем смотреть, можем ли мы что-то сделать с границей»,— сказал Майкл Беннет.

Ранее американские СМИ писали, что в Конгрессе надеются согласовать законопроект, предполагающий помощь Украине, до Рождества, 25 декабря. Однако оптимистичная оценка перспектив Чаком Шумером, кажется, не совпадает с настроениями в Палате представителей. Во всяком случае, председатель комитета нижней палаты по разведке республиканец Майк Тернер заявил, что документ не успеют согласовать не только до Рождества, но и до Нового года.

По его словам, республиканцы потребуют изменений в миграционное законодательство, которые осложнят подачу запроса и процесс получения убежища на американо-мексиканской границе. «Было бы очень трудно сделать это до конца года (одобрить законопроект, включающий помощь Украине), и виной тому политика Белого дома в отношение южной границы»,— резюмировал господин Тернер.

«В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные реформы в нашей приграничной политике»,— сформулировал условия консерваторов сенатор-республиканец Том Коттон 26 ноября.

И в какой-то степени это можно считать изменением в риторике республиканцев. Ранее они чаще высказывались за чуть ли не полное прекращение финансирования Украины.

Между тем, как показал последний опрос, проведенный в США The Associated Press—NORC Center for Public Affairs Research, число противников дополнительной помощи Киеву в ноябре снизилось до 45%, тогда как в октябре показатель доходил до 52%. Уменьшение этой группы произошло в основном за счет республиканского электората. В прошлом месяце 69% избирателей-консерваторов полагали, что США тратят «слишком много на Украину», сейчас таких — 59%.

Алексей Забродин