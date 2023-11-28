Ярославцы получили тяжелые переломы из-за гололеда

27 ноября в Ярославле 113 человек обратились в травмпункты и приемные покои больниц в связи с полученными травмами из-за гололеда. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве здравоохранения и фармации Ярославской области. В числе пострадавших 22 ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гололед в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Гололед в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«11 человек госпитализировано в больницу им. Соловьева, трое с тяжелыми переломами костей таза. Среди наиболее распространенных травм — ушибы, переломы различной тяжести, растяжения»,— рассказали в региональном минздраве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 ноября на тротуарах города возник гололед из-за ледяного дождя. Жители жаловались в социальных сетях, что тротуары не обработаны песком. Подобная ситуация сохраняется и 28 ноября. Минздрав региона просит граждан «сохранять предельную осторожность». Также жителям рекомендуют использовать специальные противоскользящие средства на обувь.

Антон Голицын