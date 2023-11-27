Ярославцы жалуются на гололед на тротуарах

Жители Ярославля высказывают недовольство обледеневшими тротуарами. Фотографии ярославцы публикуют в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Октября, Ярославль

Фото: Антон Голицын Проспект Октября, Ярославль

Фото: Антон Голицын

Гололед образовался там, где тротуары почистили от ночного снегопада. Утром начался дождь, и расчищенные участки замерзли. Горожане пишут, что скользят и падают, а также просят посыпать опасные места песком.

«Люди присылают фотографии из разных концов города обледеневших тротуаров. Непонятно, почему их не посыпали песком сразу после того, как прошел трактор. Люди говорят, что уж лучше бы совсем не чистили, по снегу ходить лучше, чем падать на льду»,— сказал «Ъ-Ярославль» активист «Народного фронта» Темур Абдуллаев.

Жители публикуют фото ледяных тротуаров на проспекте Октября, напротив ТЦ «Альтаир», на улицы Свободы у Ярославля Главного. В мэрии говорят, что обрабатывают тротуары.

«Улично-дорожная сеть и тротуары обрабатываются 30-процентной песко-соляной смесью, жидким противогололедным реагентом, двухфазным твердым гранулированным противогололедным реагентом «Бионорд» и противогололедным материалом «Экосол» для обработки тротуаров»,— рассказали в мэрии.

Региональное ГУ МЧС предупреждает, что 28 ноября в регионе ожидается мокрый снег и местами гололедица.

Алла Чижова