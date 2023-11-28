Бывший топ-менеджер закрывшейся пермской аптечной сети создал свою фармкомпанию

Бывший технический директор пермской сети «Аптека от склада» Иван Якушев выкупил домен компании и создал на ее базе новый маркетплейс — «Склад здоровья». Об этом «Ъ» стало известно от господина Якушева. По словам Ивана Якушева, новая фармкомпания никак не связана с сетью «Аптека от склада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Склад здоровья» был учрежден в октябре 2023 года, на данный момент компания не получила разрешение на дистанционную торговлю. Пока у «Склада здоровья» единственный партнер — «Планета здоровья». Руководитель отдела электронной коммерции этой аптечной сети Александр Азанов подтвердил «Ъ», что сеть сотрудничает с «новым интернет-проектом» — агрегатором аптечных товаров и товаров для красоты и здоровья. По словам господина Азанова, «Планета здоровья» присоединилась к проекту «на общих для всех комиссионных условиях». Иван Якушев говорит, что ведется работа по подключению других аптек.

Точки сети «Аптека от склада», учрежденной Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, стали массово закрываться в октябре 2023 года. Тогда же началась процедура банкротства единственного дистрибьютора сети — компании «Годовалов». На собственное банкротство в ноябре подали сами предприниматели — основатели компании Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Сумма требований к ним, по данным суда, составляет 4,27 млрд и 4,18 млрд руб. соответственно.