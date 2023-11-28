В пробке на границе России и Грузии стоит 2,6 тыс. грузовиков

Количество грузовиков, ожидающих со стороны России возобновления движения по Военно-Грузинской дороге, превысило 2,6 тыс. машин. Об этом говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным электронной очереди, к утру сегодняшнего дня, 28 ноября, в ней зарегистрировано на выезд из России в сторону Грузии 2630 грузовых автомобилей. Проезд по дороге был ограничен с 26 ноября из-за непогоды, на следующий день дорогу полностью закрыли. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий РФ с Грузией и Арменией.

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Военно-Грузинскую дорогу закрыли до особого распоряжения. Российское МЧС объясняло, что невозможно обеспечить безопасный проезд автотранспорта, и рекомендовало воздержаться от поездок в данном направлении. На этой неделе ведомство прогнозирует нарушение электроснабжения в 15 регионах из-за непогоды.

О ликвидации последствий шторма — в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Лаура Кеффер