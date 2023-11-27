Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. В ведомстве отметили, что невозможно обеспечить безопасный проезд автотранспорта.

Запрещено движение на участке Владикавказ—населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России. Ограничения действуют до особого распоряжения. МЧС «настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении».

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановили вчера, 26 ноября, вечером. К утру в пробке на границе России и Грузии скопилось 2,1 тыс. грузовиков. Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим РФ с Грузией и Арменией.

Лаура Кеффер