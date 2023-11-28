«Ситидрайв» увеличит парк автомобилей в Петербурге до конца 2023 года

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» до конца 2023 года расширит парк автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

С начала текущего года количество автомобилей сервиса в Москве и Северной столице возросло на 40%. Однако новые авто в количестве 1,1 тыс. единиц будут добавлены в двух федеральных городах. Таким образом, парк «Ситидрайва» превысит в Москве и Петербурге 15 тыс. машин.

В компании уточнили, что с начала 2023 года на линию вывели свыше 5,3 тыс. транспортных средств. Пользователям доступны автомобили 22 марок. «Ситидрайв» занимает вторую строчку в России по размеру парка машин и количеству поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 13 по 24 ноября работала горячая линия для клиентов такси и каршеринга, где отвечали на вопросы по услугам.

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