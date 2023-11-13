В Петербурге запустили горячую линию для клиентов такси и каршеринга

Санкт-Петербургское управление Роспотребнадзора запустило горячую линию для клиентов такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Консультации будут предоставляться с 13 по 24 ноября. В ведомстве готовы ответить на вопросы о правилах оказания транспортных услуг и защите прав потребителей, использующих услуги такси и каршеринга. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 17 часов, с 13 до 14 часов — перерыв.

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