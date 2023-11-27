Танкеры как ветром сдуло

Шторм на черноморском побережье России привел к остановке работы портов и нарушил отправку основных экспортных грузов, в том числе нефти и зерна. Неотправленные объемы, видимо, будут перенесены на декабрь. Пострадало железнодорожное сообщение в районе Адлера и в меньшей степени в Крыму, пассажирские поезда уже входят в график. Шквалистый ветер оставил без электроснабжения почти 2 млн человек в восьми регионах, однако обошлось без крупных аварий. Устранение последствий продлится до середины недели.

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Сильнейший за десятилетия шторм на Черном море нарушил логистику российских экспортных грузов. В связи с непогодой Росморречфлот ограничил судоходство в акватории и на подходах к портам Черного моря. Керченская переправа была перекрыта, на 27 ноября штормовое предупреждение сохранялось. Крупнейший порт Новороссийск, который уже с середины месяца работал с перебоями из-за непогоды, прекратил перевалку, в частности, нефти и зерна, что привело к отставанию от экспортного графика на ноябрь. По данным Российского зернового союза, из-за шторма в Черном море экспорт в ноябре может сократиться до 4 млн тонн с планируемых ранее 4,2–4,5 млн тонн.

Поставки по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому экспортируется две трети казахстанской нефти, были почти полностью остановлены. Остановка прокачки по КТК вынудила «Тенгизшевройл» (СП Chevron, ExxonMobil, «Казмунайгаза» и ЛУКОЙЛа), который разрабатывает крупнейшее месторождение в Казахстане, объявить о «корректировке производственной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями для обеспечения безопасной работы».

Аркадий Злочевский, глава Российского зернового союза, 27 ноября: «Погода сейчас очень сильно мешает отгрузкам, и в целом понятно, что если раньше оценки колебались от 4,2 до 4,5 млн тонн за месяц, то в связи с последними событиями отгрузки по ноябрю могут упасть до 4 млн тонн».

По информации Kpler, танкер с Urals последний раз грузился из Новороссийска 22 ноября, а 26 ноября была крайняя отгрузка танкера с бензином. Нефть из КТК последний раз отгружалась из Новороссийска 25 ноября. Объем отгрузок Urals сейчас ниже мощности порта в Новороссийске, отмечает Виктор Катона из Kpler. По данным Kpler, экспорт российской нефти из портов Черного моря с начала года снизился до 485 тыс. баррелей в сутки (около 2 млн тонн в месяц) против 515 тыс. б/с за аналогичный период прошлого года, тогда как мощности порта превышают 3,3 млн тонн в месяц.

Виктор Катона напоминает, что зимние шторма в акватории Черного моря — обычное дело и экспортерам, кроме ожидания, ничего не остается.

Нынешний серьезный шторм особенно угрожает прокачке КТК, поскольку эта нефть не может быть перенаправлена в другие порты в надлежащих объемах. По данным Kpler, мощности хранения в Новороссийске приближаются к заполнению и свободных объемов осталось не более чем на два дня.

Хотя работа портов остановлена, не обошлось без происшествий. Под Анапой сухогруз Blue Shark с грузом 2,8 тыс. тонн ячменя сорвало с якорной стоянки и выбросило на мель, никто не пострадал, сообщает Росморречфлот. Также источник «РИА Новости» сообщил о навале трех судов в Керченском проливе с незначительными повреждениями. В Турции, откуда пришел нынешний шторм, ситуация более серьезная. Власти ограничивали 27 ноября движение судов в Босфоре и Дарданеллах 27 ноября в южном направлении. Два сухогруза, Vamos (с грузом минудобрений) и FR Pearl (балласт), были выброшены на мель в портах Инеболу и Хопа, команды эвакуированы.

Осторожно, свет отключается

Как сообщили в ОАО РЖД, из-за разгула стихии 26 ноября произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер—Хоста, падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское—Лоо и Лоо—Дагомыс, а также подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская (к середине дня ОАО РЖД открыло на нем движение). В пути было задержано около 50 пассажирских поездов. По состоянию на 14:30 в пути задерживалось 27 поездов дальнего следования, пассажиры обеспечены водой и питанием. Также отменена 21 электричка на участке Туапсе—Адлер.

В «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор пассажирских поездов в Крым и из Крыма) “Ъ” сообщили, что поезд 315/316 Симферополь—Адлер прибыл в Адлер с задержкой в пять часов, обратно стартовал с задержкой в 2,5 часа. В Крымской железной дороге сообщают, что, помимо поезда Симферополь—Адлер, на 1,5 часа был задержан в пути поезд Севастополь—Санкт-Петербург, остальные следуют по расписанию.

Аэропорт Сочи работает штатно, но предупреждает о возможности корректировки расписания. В воскресенье на запасные аэродромы из-за непогоды ушло около десяти самолетов. «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно поменять дату вылета с 27 ноября в пределах 24 часов.

Штормовой ветер привел к повреждениям ЛЭП в восьми регионах: Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По состоянию на 10:00 мск в этих регионах без электроэнергии оставались 1,9 млн потребителей, к 16:00 число удалось сократить до 1 млн человек, сообщали в Минэнерго. В министерстве также отметили, что основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области планируется завершить до конца дня 27 ноября. В Запорожской и Херсонской областях — до конца дня 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца дня 29 ноября.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) заявили “Ъ”, что основные перебои коснулись потребителей Крыма, Краснодара, Херсона, Запорожья и Донецка. Происходило множество отключений ЛЭП, большинство из которых по командам диспетчеров СО успешно включалось обратно в работу. Все электростанции в указанных районах находятся в работе, уточняют в СО. Единичные случаи отключения генерирующего оборудования компенсировались загрузкой резерва и перетоков мощности по электросети, это касается и перетоков мощности на новые территории. «Самые большие последствия для потребителей наблюдаются в Донецке — ситуация с непогодой здесь осложнена обстрелами российских энергообъектов на территории проведения СВО»,— заявили в СО.

В «Россетях» уточнили “Ъ”, что повреждения сети не сопровождались возгораниями подстанций. С 26–27 ноября в Крыму и четырех новых субъектах РФ было повреждено 12 ЛЭП 150–330 кВ. Организовано их восстановление. Непосредственно в Краснодарском крае и Ростовской области нарушений в работе магистральных энергообъектов нет, также не были обесточены крупные промышленные потребители, отметили в «Россетях».

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов, Полина Смертина