Калешин уволен с поста тренера ФК «Акрон» после критики футбольной системы в РФ

Тольяттинский футбольный клуб Мелбет — Первой лиги «Акрон» расторг контракт с главным тренером Евгением Калешиным из-за «разногласий в пути развития», сообщила пресс-служба команды. Сейчас «Акрон» занимает в турнирной таблице лиги третье место. 18 ноября господин Калешин заявил после матча с астраханским «Волгарем», что футбол в России «как будто специально разваливают».

Видео с комментарием Евгения Калешина по итогам матча «Акрона» и «Волгаря», завершившегося победой астраханцев 0:1, опубликовано на YouTube-канале тольяттинского клуба. Тренер, в частности, заявил, что «Акрон» не заслужил поражения и обвинил судью в том, что он ошибочно засчитал гол «Волгаря».

«Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри... Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта»,— сказал на пресс-конференции господин Калешин.

На вопрос журналиста, о какой системе идет речь, тренер заявил, что имеет ввиду систему футбола в России. Он выразил мнение, что с ней надо бороться. «Она как троянский конь»,— добавил он.

45-летний Евгений Калешин начинал футбольную карьеру в качестве футболиста. Выступал на позиции защитника, в частности, в ярославском «Шиннике», нальчикском «Спартаке», томской «Томи», самарских «Крыльях Советов» и «Краснодаре». Тренерскую карьеру начал в 2014 году в фарм-клубе «Краснодара». Также тренировал первую команду «Краснодара», краснодарские «Кубань» и «Урожай», калининградскую «Балтику», «Тверь». В «Акрон» пришел в 2022 году.

Эрдни Кагалтынов