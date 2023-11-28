Кадыров сообщил о готовности к отправке на Украину 3 тыс. чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в зону боевых действий на территории Украины готовы три тысячи чеченских бойцов. По его словам, они уже приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии.

«Я в этом лично убедился, посетив построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны РФ — "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", а также батальона имени Шейха Мансура. Здесь также присутствовали бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии»,— написал глава республики в Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что большинство бойцов новых подразделений имеют опыт участия в военной операции. По его словам, они прошли подготовку у инструкторов в Российском университете спецназа. Они уже готовы выехать в зону боевых действий, добавил глава Чечни.

О создании батальона имени Байсангура Беноевского Рамзан Кадыров сообщил в конце октября. Подразделение вошло в структуру Росгвардии. По его словам, оно состоит из 300 бойцов. Байсангур Беноевский (1794–1861) — чеченский военачальник XIX века, участник Кавказской войны, имам, активный участник бунта 1860–1861 годов. В честь Байсангура Беноевского названы несколько улиц Чечни. В 2020 году один из районов Грозного переименовали в его честь.

Также в конце октября глава Чеченской Республики объявил о создании батальона имени шейха Мансура. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что формирование возглавил бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, который фигурировал в деле об убийстве политика Бориса Немцова. Шейх Мансур (1760—1794) — предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785—1791 годов.