Кадыров сообщил о создании батальона имени Байсангура Беноевского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о строительстве базы, на которой будет дислоцирован новый батальон оперативного назначения имени Байсангура Беноевского. Подразделение войдет в структуру Северо-Кавказского округа Росгвардии.

«На данном этапе бригады занимаются внутренней отделкой помещений двухэтажного здания. Поручил ответственным лицам нарастить темпы и параллельно решить вопрос благоустройства прилегающей территории»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов. Батальон станет «одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии», добавил Рамзан Кадыров.

Байсангур Беноевский (1794–1861) — чеченский военачальник XIX века, участник Кавказской войны, имам, активный участник бунта 1860–1861 годов. В честь Байсангура Беноевского названы несколько улиц Чечни. В 2020 году один из районов Грозного переименовали в его честь.

Петр Бузлаев