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Коммерсантъ FM
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На запасные аэропорты направлены 18 самолетов, летевших в Санкт-Петербург

18 самолетов, летевших в санкт-петербургский аэропорт Пулково, отправлены на запасные аэродромы в другие города из-за метели, сообщила ТАСС пресс-служба Росавиации. На вылет из Санкт-Петербурга задержали 25 рейсов, передает агентство со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Управляющая компания Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила ТАСС, что аэропорт работает штатно в сложных метеоусловиях, решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. В Росавиации заявили, что в основном борты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, перенаправлены в Москву, Псков и Петрозаводск. Первый рейс ушел на запасной аэропорт в 15:36 мск, передает агентство.

«Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют»,— добавила пресс-служба управляющей компании.

Ранее сегодня, 27 ноября, пресс-служба правительства Санкт-Петербурга сообщила в Telegram, что с 15:00 мск в понедельник Росгидрометцентр ввел в городе «желтый» уровень погодной опасности. В северной столице ожидалось усиление северно-восточного и северного ветра, а вечером и ночью — сильный снег. По прогнозу, неблагоприятные условия продлятся до 9:00 мск 28 ноября.

Эрдни Кагалтынов

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