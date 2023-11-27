Главные новости за 27 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
«Шторм века» на Черноморском побережье
В Крыму около 400 тыс. жителей остались без света из-за обрушившейся на полуостров непогоды.
В Севастополе из-за подтопления в третьем зале музея-аквариума в Артиллерийской бухте погибли не менее 500 животных.
В Крыму из-за штормовых условий нарушилась работа мобильной связи в ряде районов.
В Севастополе и Ялте, а также Ейском районе Кубани ввели режим ЧС.
В Краснодарском крае из-за шторма погибли три человека.
Из-за шторма и обрушения железнодорожных путей в Краснодарском крае задерживается около 50 поездов.
В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, оно обвалилось в считанные секунды.
В районе Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза из-за бушующего шторма.
Власти городов и районов Краснодарского края рассказали о количестве подтопленных в результате стихии домов.
В Анапе сильными порывами ветра сорвало кровлю пятиэтажного жилого здания. Площадь повреждения составила 500 кв. м.
В Сочи после урагана готовятся к сильному снегопаду в горах.
Новости регионов
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки обстоятельств массовой драки гастарбайтеров в Краснодаре.
Под Лабинском запустили крупнейшую в Краснодарском крае солнечную электростанцию, ее стоимость составила 4,5 млрд руб.
Коллекцию «Скифское золото» спустя почти 10 лет пребывания в Нидерландах перевезли в Киев. В Кремле считают, что ценности должны вернуться в Крым.
В Краснодаре начали устанавливать первую из девяти муниципальных елок. Искусственное дерево монтируют в сквере Гатова.
В Новороссийске задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве местной жительницы.
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям республики с просьбой не запускать праздничные фейерверки в период новогодних праздников.
В Краснодарском крае за выходные произошло 43 ДТП. В них пострадали 53 человека и погибли трое. Среди пострадавших шестеро детей.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 7 декабря проведет «Прямую линию». Вопросы к ней начали принимать 27 ноября.
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