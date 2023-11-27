В Новороссийске нашли подозреваемых в киднеппинге и убийстве местной жительницы

В Новороссийске задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 20 ноября текущего года злоумышленники напали на двух мужчин, завладели их автомобилями, поместив потерпевших в багажник, и следили за предполагаемой жертвой. Похищенных мужчин вскоре отпустили. После этого сообщники напали на женщину, затащили ее в один из угнанных автомобилей и вывезли в лес. В тот же день 30-летний соучастник преступления зарезал похищенную ножом.

Супругу убитой злоумышленники направили требования о переводе биткоинов, сообщив мужчине, что его жена еще жива.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пп.«а», «г» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека и убийство). Одного из подозреваемых доставили в местный отдел полиции, однако задержанный скончался. По данному факту проводится доследственная проверка.

Остальные соучастники преступления были установлены и задержаны. Злоумышленники признали свою вину. По делу назначили ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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