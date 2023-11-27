Шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза у берегов Анапы

В районе Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза из-за бушующего шторма. Об этом сообщила пресс-служба РосМорРечФлота.

Судно находилось на якорной стоянке в порту Тамань. Сильное морское волнение и ветер привели к обрыву якорей. Сухогруз дрейфовал в сторону берега в течение трех часов. На борту находился 21 член экипажа из Индии, Египта и Сирии.

«Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега»,— сообщили в ведомстве.

Экстренные службы в настоящее время разрабатывают план спасательной операции.

Анастасия Донскова

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