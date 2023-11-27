За выходные 53 человека пострадали и трое погибли в 43 ДТП на Кубани

В Краснодарском крае за выходные произошло 43 ДТП. В них пострадали 53 человека и погибли трое. Среди пострадавших шестеро детей, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

С 24 по 26 ноября на дорогах Кубани произошло 19 наездов на пешеходов. В таких авариях погиб один человек и пострадали 19.

Из-за превышения скорости произошло 11 ДТП. В них погибли два человека и пострадали 13. Еще три аварии произошли из-за выезда на встречку, в них получили травмы три человека.

Один из погибших — 63-летний мужчина. Он попал под колеса «Лада Приора» в Лабинском районе края. Пешехода после столкновения отбросило на встречку, где его сбил «ВАЗ 2114». Отечественный автомобиль после ДТП скрылся, сообщили в ведомстве. Позже водителя нашли — это 26-летняя девушка, она отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram