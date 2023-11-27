Около 400 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

В Крыму около 400 тыс. жителей остались без света из-за обрушившейся на полуостров непогоды. В пяти многоквартирных домах нет отопления, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Остаются подтоплены 195 жилых домов, 2 подвала МКД, 93 ЧДВ, 93 приусадебных и 100 гостевых домов. Последствия разгула стихии устраняют больше 600 человек и 190 единиц техники.

Ранее стало известно, что после ночного шторма в Крыму пропал без вести человек. Пострадали как минимум четыре жителя полуострова.

Вячеслав Рыжков

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