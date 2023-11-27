В Сочи убирают последствия шторма и готовятся к сильному снегопаду в горах

В Сочи убирают последствия шторма, затронувшего побережье Краснодарского края и Крыма. Кроме того, службы курорта готовятся к сильному снегу, который прогнозируется в ближайшие дни в горном кластере, сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Сейчас в Сочи дождь стих, но море еще неспокойно. Проход на пляжные территории закрыт. Там, где это безопасно, с арендаторами приступили к расчистке набережных. Завтра проведем на пляжах массовые санитарные работы, начнем вывозить мусор после шторма»,— отметил Алексей Копайгородский.

В Лазаревском районе железнодорожники продолжают укреплять разрушенный участок. Сейчас поезда временно идут только по одному пути.

За время ливней и штормового ветра в Сочи повалило более 100 деревьев. Службы отрабатывают соответствующие заявки от жителей. Почти все растения уже убрали.

Котельные сочинских теплосетей стабильно снабжают соцобъекты и жилые дома. Все поступающие обращения от жителей также оперативно отрабатываются. Всего в работах в городе задействованы более 350 единиц спецтехники.

В ближайшее дни непогода прогнозируется уже в горном кластере. Там ожидается сильный снег. Ситуацию власти держат на контроле. Мэр города отметил, что техника и люди будут дежурить круглосуточно.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram