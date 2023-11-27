В городах Кубани назвали число подтопленных территорий после «шторма века»

Власти городов и районов Краснодарского края рассказали о количестве подтопленных в результате стихии домов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, цифры были озвучены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава Славянского района Роман Синяговский отметил, что в результате дождей в городе подтопило 74 придомовые территории, в 68 домов заходила вода. Сейчас работают 19 оценочных комиссий. В городе также снижают уровень грунтовых вод в траншеях.

В Горячем Ключе за сутки выпала месячная норма осадков. По словам мэра Сергея Белопольского, к ликвидации последствий непогоды привлекали 209 человек и 49 единиц техники. Глава города отметил, что за выходные выявили 127 подтопленных территорий, в том числе в 105 домов заходила вода. По словам вице-губернатора Сергея Власова, в Славянском районе и Горячем Ключе завершат обход территорий до конца суток.

В Ейском районе, где нагонной волной подтопило улицы, число эвакуированных жителей станицы Должанской и поселка Ясенская Переправа превысило более 50 человек. Глава муниципалитета Роман Бублик подчеркнул, что пик стихии пришелся на ночь с 26 на 27 ноября. Жителей района оповещали, в том числе по телевидению и радио.

В Ейске уже обошли дома, развернули оперштаб и выставили посты наблюдения за уровнем моря. Всего в городе подтопило 79 придомовых территорий, в станице Должанской — 134 территории и 12 домов, в поселке Ясинская Переправа — семь придомовых территорий и три дома.

Разрушенные в Новороссийске пляжи планируют восстановить в ближайшее время. В селе Широкая Балка расчищают дорогу, параллельно обеспечили альтернативный проезд.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в соцобъекты. Также он поставил задачу в течение трех дней откачать воду и завершить обследование пострадавших домов.

Татьяна Ручкина

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