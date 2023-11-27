В Анапе ветер сорвал 500 «квадратов» кровли с пятиэтажного дома

В Анапе сильными порывами ветра сорвало кровлю пятиэтажного жилого здания. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, площадь повреждения составила 500 кв. м.

Обломки кровли упали во дворе частного дома. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Упавшие фрагменты крыши убирают сотрудники ГУК «Кубань-Спас». К ремонту приступят при улучшении погоды.

Ранее аналогичные разрушения, вызванные сильным ветром, отметили в Краснодаре и пригороде Геленджика. В краевом центре ветер сорвал часть кровли пятиэтажного дома на улице Айвазовского. Обломки упали на частный сектор. В селе Архипо-Осиповка из-за ветра была повреждена крыша школы №17. В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение о проливных дождях и усилении ветра в период до конца суток 27 ноября.

Анастасия Донскова

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