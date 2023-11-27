Бастрыкин заинтересовался массовой дракой гастарбайтеров в Краснодаре

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки обстоятельств массовой драки гастарбайтеров в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В сети 25 ноября появилось видео с крупным конфликтом при участии приезжих из стран Средней Азии на стройке в Краснодаре. Полиция задержала не менее 100 участников драки. При этом были выявлены факты нарушения миграционного законодательства.

В центральном аппарате СКР, среди прочего запросили сведения о законности пребывания иностранных граждан на территории России.

Анастасия Донскова

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