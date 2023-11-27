В Севастополе из-за подтопления в музее-аквариуме погибли 500 морских животных

В Севастополе из-за подтопления в третьем зале музея-аквариума в Артиллерийской бухте погибли не менее 500 морских животных. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

В третьем зале музея были представлены обитатели пресноводных водоемов пяти континентов. Эксперты считают, что животные погибли из-за термального удара. Во время шторма зал заполнился холодной морской водой, агрессивной для пресноводных видов.

В здании музея располагается Институт биологии южных морей, в котором от потопа пострадали четыре научные лаборатории, а также произошло обрушение причальной стенки радиобиологического корпуса.

Анастасия Донскова

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