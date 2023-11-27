Кремль: «Скифское золото» должно храниться в Крыму

Коллекцию «Скифское золото» спустя почти 10 лет пребывания в Нидерландах перевезли в Киев. До 2014 года экспонаты хранились в музеях Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ценности должны вернуться на полуостров.

«Скифское золото» хранилось в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме с февраля 2014 года. Это почти 2,7 тыс. кг культурных ценностей — около 2 тыс. предметов.

В Нидерланды ценности попали в рамках проведения выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Все предметы были найдены археологами на полуострове и относятся к разным векам — от VI века до н. э. до VI–VII вв. нашей эры. Почти 10 лет экспонаты оставались в Амстердаме из-за обострения российско-украинских отношений и юридических споров о принадлежности ценностей.

Вячеслав Рыжков

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