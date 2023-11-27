Первую городскую елку устанавливают в сквере Гатова в Краснодаре

В Краснодаре начали устанавливать первую из девяти муниципальных елок. Искусственное дерево монтируют в сквере Гатова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Высота ели составит 15 метров. Ее и другие муниципальные елки закончат устанавливать до 15 декабря.

Перед Новым годом в Краснодаре откроются 42 елочных базара и 16 палаток по продаже украшений. На площади Пушкина 20 декабря начнет работу традиционная Городская Рождественская ярмарка.

Вячеслав Рыжков

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