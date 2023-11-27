Под Лабинском за 4,5 млрд рублей запустили солнечную электростанцию

За станицей Зассовской под Лабинском запустили крупнейшую в Краснодарском крае солнечную электростанцию. Как сообщает «Кубань-Информ», ее площадь составляет 120 га. Инвестор проекта — ГК «Хевел» вложила в реализацию проекта более 4,5 млрд руб.

Общая протяженность объекта составляет 130 тыс. модулей или более 210 км. Они могут обслуживать два таких города, как Лабинск. При этом сама электростанция — это компактное помещение, внутри которого несколько компьютеров и спецприборов, а также датчики пожарной безопасности. Лабинская СЭС объединяет девять солнечных электростанций по 4,9 МВт. Их общая мощность составляет 44,1 МВт. По словам начальника Лабинской СЭС Владимира Маслова, на обход одной из станций может не хватить дня.

«Все рабочие процессы контролируются автоматически, но есть и плановые осмотры станций, что называется ''вживую''. Для того, чтобы обойти все станции, одного дня не хватит — это уже закономерность. При хорошем раскладе такое время уходит на осмотр модулей и трансформаторов одной станции»,— отметил Владимир Маслов.

На новом предприятии все процессы упрощены за счет автоматизации. Из-за этого для обслуживания СЭС не требуется много сотрудников. Сейчас на объекте трудоустроены около 30 человек, включая службу эксплуатации и охрану.

Руководство предприятия прогнозирует в будущем выработку электроэнергии СЭС на уровне более 50 млн кВт*ч в год. Такого объема достаточно, чтобы покрыть все энергопотребление Лабинского района или около 30 тыс. семей.

Вся выработанная электроэнергия будет поступать в единую энергосистему Кубани и после распределяться по потребителям. Среди них будут и промпредприятия, и жилые районы. При этом за счет работы СЭС в крае будут ежегодно сокращаться выбросы CO2 в атмосферу на 17,5 тыс. тонн.

Строительство аналогичной станции уже завершили в Северском районе. Объект планируют запустить в 2024 году. Еще шесть станций построят в Армавире и девять — в Мостовском районе. Их запустят в 2025 году. Всего ГК «Хевел» инвестирует в шесть комплексов солнечных электростанций 16,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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