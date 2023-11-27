Глава Адыгеи проведет «Прямую линию» 7 декабря

В следующий четверг, 7 декабря, глава республики Адыгея Мурат Кумпилов проведет «Прямую линию». Информация об этом появилась в Telegram-канале господина Кумпилова.

На вопросы жителей глава республики ответит в эфире ГТРК «Адыгея». Обращения начинали принимать 27 ноября. Задать вопросы можно через службу 122 с 8:00 до 20:00 в будние дни, с 8:00 до 14:00 в выходные, а также через чат-бота в Telegram и по электронной почте.

Господин Кумпилов заверил, что каждое обращение будет находиться на контроле. Глава Адыгеи передаст поручения всем ответственным ведомствам и муниципалитетам.

На «Прямую линию» губернатора Кубани подали уже больше 3 тыс. обращений. Эфир пройдет 4 декабря.

Вячеслав Рыжков

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